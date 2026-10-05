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Путин: Россия гордится героями СВО, они на деле доказали преданность Отечеству

Путин: Россия гордится героями СВО, они на деле доказали преданность Отечеству

Россия гордится героями СВО, они на деле доказали преданность Отечеству, подчеркнул российский президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград учителям героев спецоперации.

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