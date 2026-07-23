В Архангельской области врачи провели четвертую в 2026 году успешную пересадку почки

Операцию выполнили хирурги Первой городской больницы имени Е.Е. Волосевич– Хирурги провели операцию на высшем уровне: пересаженный орган заработал сразу после вмешательства, а это происходит далеко не всегда.
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