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В Архангельской области врачи провели четвертую в 2026 году успешную пересадку почки

В Архангельской области врачи провели четвертую в 2026 году успешную пересадку почки

Операцию выполнили хирурги Первой городской больницы имени Е.Е. Волосевич– Хирурги провели операцию на высшем уровне: пересаженный орган заработал сразу после вмешательства, а это происходит далеко не всегда.

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