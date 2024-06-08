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«Господству конец». Стало известно, что ждет США после заявления Путина

«Господству конец». Стало известно, что ждет США после заявления Путина

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. После предупреждения президента России Владимира Путина Западу о последствиях поставок Украине дальнобойного оружия Москва может передать противостоящим США и НАТО странам сверхзвуковые крылатые ракеты П-700 «Гранит», написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

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