Асад возвращается в большую политику арабского мира

Президент Сирии Башар Асад на днях совершил визит в ОАЭ и провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии