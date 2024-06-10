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Асад возвращается в большую политику арабского мира

Асад возвращается в большую политику арабского мира

Президент Сирии Башар Асад на днях совершил визит в ОАЭ и провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом и премьер-министром шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

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