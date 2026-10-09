Раскрыт способ досрочного получения пенсионных накоплений

Отдельные категории граждан могут претендовать на срочную выплату — е6 назначают, если накопления формировались за счет маткапитала или программы софинансирования Граждане России могут досрочно получить пенсионные накопления, которые формировались за счет отчислений работодателей или дополнительных взносов, сообщил "Ленте.