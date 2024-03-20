МТС начал тестировать среди пользователей сервис обмена местоположением «Кто/Где»

Оператор МТС объявил о запуске бета-версию мобильного приложения для обмена местоположением «Кто/Где», которое позволяет в реальном времени видеть на карте, где находятся твои друзья и близкие, быстро назначать с ними встречи.
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