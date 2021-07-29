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«Какое позорище»: Байден накормил Тихановскую печеньками

«Какое позорище»: Байден накормил Тихановскую печеньками

Президент США Джо Байден накормил печеньем беглую белорусскую майданщицу Светлану Тихановскую. Об этом с восторгом журналистам рассказала сама Тихановская.

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Комментарии
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m
mihail
Печенье от укро-базара (укро-майдана) осталось! Не пропадать же &quot;добру&quot;, вот Байден и проявляет жалость!
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2 г.

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