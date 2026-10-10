Газизов после разгрома от «Оренбурга»: «Пора подзакручивать кое-что. Не получается у нас на лайте выходить»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал в раздевалке разгромное поражение команды от «Оренбурга» (0:4) в 10-м туре РПЛ.
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