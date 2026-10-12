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Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"

Трамп заявил о согласии России и Украины, Кремль молчит: что известно об "энергетическом перемирии"

Кремль пока ничего не может сказать по теме "энергетического перемирия", контакты продолжаются. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами .

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