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Инженеры ВС России навели понтонный мост под Курском

Инженеры ВС России навели понтонный мост под Курском

В Минобороны России заявили, что военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» навели понтонный мост в приграничном районе Курской области, чтобы военная техника могла пересечь водную преграду.

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