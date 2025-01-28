Инженеры ВС России навели понтонный мост под Курском

В Минобороны России заявили, что военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» навели понтонный мост в приграничном районе Курской области, чтобы военная техника могла пересечь водную преграду.
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