Бренд люксовой обуви Golden Goose отложил свое IPO из-за итогов выборов во Франции

Golden Goose, бренд люксовой спортивной обуви, решил отложить свое IPO в Милане. Компания сослалась на то, что сейчас неподходящее время выходить на биржу, в то время как европейские рынки оказались под ударом после выборов во Франции.
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