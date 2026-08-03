Политика как он...
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Политика как она есть

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На берегу Азовского моря нашли предков мамонта возрастом 1,4 млн лет

На берегу Азовского моря нашли предков мамонта возрастом 1,4 млн лет

Останки таманских слонов (Archidiskodon meridionalis tamanensis) обнаружены участниками комплексной экспедиция по изучению археолого-палеонтологического памятника Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове.

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