На берегу Азовского моря нашли предков мамонта возрастом 1,4 млн лет

Останки таманских слонов (Archidiskodon meridionalis tamanensis) обнаружены участниками комплексной экспедиция по изучению археолого-палеонтологического памятника Богатыри/Синяя Балка на Таманском полуострове.
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