В Калининграде прокурор потребовал возместить моральный вред за укус крысы

Иск в отношении Калининградской областной больницы и минздрава Калининградской области о взыскании компенсации морального вреда за укус пациента крысой подал в Ленинградский районный суд Калининграда прокурор, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда 6 сентября в Telegram-канале.