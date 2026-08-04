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В России отреагировали на удары ВСУ по Подмосковью

В России отреагировали на удары ВСУ по Подмосковью

Украина целенаправленно бьет по мирным жителям. Так об ударе вооруженных сил республики по подмосковному Чехову высказалась уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, ее слова приводит РИА Новости.

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