Арест Берии: зачем в Москву ввели 300 танков

В стереотипном представлении эпоха дворцовых переворотов выглядит примерно следующим образом: далекий претендент-немец выводит на центральные улицы и площади молодого Санкт-Петербурга какой-нибудь элитный полк (условно скажем — Семеновский), благодаря чему свергает с престола другого дальнего родственника Романовых немецкого же происхождения.