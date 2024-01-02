Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Свежие комментарии

  • пислякова ирина
    с мужем у нас все было отлично 16лет, но тут стала замечать что он пропадает и не дает читать смс прячет от меня гово...«Готовы к изменам...
  • Юрий Дунаев
    = = = Хотелось бы надеяться на то, что сочинителей подобных измышлений в конце концов начнут сажать на скамью подсуд...Сбежать из плена ...
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Арест Берии: зачем в Москву ввели 300 танков

В стереотипном представлении эпоха дворцовых переворотов выглядит примерно следующим образом: далекий претендент-немец выводит на центральные улицы и площади молодого Санкт-Петербурга какой-нибудь элитный полк (условно скажем — Семеновский), благодаря чему свергает с престола другого дальнего родственника Романовых немецкого же происхождения.

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