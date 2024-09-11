Боец 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии ударом своего автомата отбил атаку вражеского FPV-дрона, а затем уклонился от сброса с вражеского коптера.
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Боец 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии ударом своего автомата отбил атаку вражеского FPV-дрона, а затем уклонился от сброса с вражеского коптера.
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