Индия и США «довольно близки» к подписанию торгового соглашения после более чем года переговоров, при этом договоренность «может быть совсем иного рода», заявил президент США Дональд Трамп 20 октября, сообщает Times of India.
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