Макс Назаров: Мир неоднозначно реагирует на события в Израиле: почему так и что происходит?

Миллион вопросов: а как так? Почему мир неоднозначно реагирует на события в Израиле? Что за митинги проходят в поддержку Палестины? Почему ООН снова импотенты? Что вообще происходит? Давайте разложим без оголтелой тупой пропаганды: если глобально, то все проблемы региона из-за Иерусалима — здесь сошлись интересы трех главных религий: христианство, иудаизм и мусульманство.