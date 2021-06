Американские диетологи назвали продукты питания, которые помогают сбросить вес. Рекомендации опубликовало издание Eat This, Not That! «Для преобразования тела и стабильных результатов следует сосредоточиться на употреблении здоровой и питательной пищи в правильных порциях», — отметила 20 мая диетолог Лорен Хьюберт.