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Во Франции начались погромы после первого тура парламентских выборов

Во Франции начались погромы после первого тура парламентских выборов

Протестующие крушат магазины, жгут мусорные баки. Митинги начались во Франции после первого тура выборов в парламент.

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