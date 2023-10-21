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Политические прогнозы астролога: когда закончится СВО и что ждет Украину до 2027 года

Политические прогнозы астролога: когда закончится СВО и что ждет Украину до 2027 года

Политические прогнозы астролога: когда закончится СВО и что ждет Украину до 2027 года Елена ГалицкаяАстролог Татьяна Калинина представила свои прогнозы для Украины, используя астрологию в качестве инструмента.

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