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Путин назвал ключевым приоритетом повышение продолжительности жизни в РФ

Профилактике и лечению заболеваний в РФ должно уделяться особое внимание, поскольку они способствуют повышению продолжительности жизни в стране, заявил глава государства Владимир Путин в обращении к участникам Ежегодной итоговой коллегии Минздрава.

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