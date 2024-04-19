Путин назвал ключевым приоритетом повышение продолжительности жизни в РФ

Профилактике и лечению заболеваний в РФ должно уделяться особое внимание, поскольку они способствуют повышению продолжительности жизни в стране, заявил глава государства Владимир Путин в обращении к участникам Ежегодной итоговой коллегии Минздрава.
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