Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг детям в Пермском крае

В средствах массовой информации активно обсуждается происшествие с обращением детей - участников конкурса в Пермском крае в лечебное учреждение в связи с недомоганием, им оказана квалифицированная медицинская помощь.
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