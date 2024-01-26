Адвокат митрополита Павла: Верховный Суд еще не вынес решение о санкциях

Адвокат митрополита Павла (Лебедя) протоиерей Никита Чекман опроверг распространившуюся в СМИ информацию, что Верховный Суд Украины признал действующим Указ Президента Украины о введении персональных санкций против наместника Киево-Печерской лавры.
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