Матч «Белененсеш» – «Бенфика» был прерван. У хозяев осталось 6 игроков

Матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Белененсешем» и «Бенфикой» был прерван. «Белененсеш», начинавший матч вдевятером, после первого тайма проигрывал 0:7.

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