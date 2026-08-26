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Татар-информ

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Архимандрит Илларион: Господь благословил русских уникальным терпением

Архимандрит Илларион: Господь благословил русских уникальным терпением

В заключительный день пребывания мощей Спиридона Тримифунтского, во время Божественной литургии под предводительством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, архимандрит Керкирской митрополии Илларион поблагодарил жителей и гостей Казани за теплый прием, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

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