Архимандрит Илларион: Господь благословил русских уникальным терпением

В заключительный день пребывания мощей Спиридона Тримифунтского, во время Божественной литургии под предводительством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, архимандрит Керкирской митрополии Илларион поблагодарил жителей и гостей Казани за теплый прием, сообщает пресс-служба Казанской епархии.