Архимандрит Илларион: Господь благословил русских уникальным терпением

В заключительный день пребывания мощей Спиридона Тримифунтского, во время Божественной литургии под предводительством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, архимандрит Керкирской митрополии Илларион поблагодарил жителей и гостей Казани за теплый прием, сообщает пресс-служба Казанской епархии.
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