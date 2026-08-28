Wall Street Warns "Pervert Glasses" Backlash Threatens AI-Wearables Boom Bernstein analysts are out with a note on how Meta Platforms and EssilorLuxottica's once-hot smart glasses business is running out of steam because of an emerging public backlash over privacy and surveillance, raising questions about whether the smart glasses industry as a whole is hitting a brick wall.
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