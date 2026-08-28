Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Wall Street Warns "Pervert Glasses" Backlash Threatens AI-Wearables Boom

Wall Street Warns "Pervert Glasses" Backlash Threatens AI-Wearables Boom

Wall Street Warns "Pervert Glasses" Backlash Threatens AI-Wearables Boom Bernstein analysts are out with a note on how Meta Platforms and EssilorLuxottica's once-hot smart glasses business is running out of steam because of an emerging public backlash over privacy and surveillance, raising questions about whether the smart glasses industry as a whole is hitting a brick wall.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым