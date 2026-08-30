Российские средства ПВО сбили 54 БПЛА ВСУ за день

За 30 августа 2026 года российские средства противовоздушной обороны сбили 54 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами РФ.
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