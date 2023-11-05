Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Денисов
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Параллели

Параллели

Такие яркие параллели, такие очевидные. Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.

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