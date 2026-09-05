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Царьград

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Можно ли искупить грех аборта: ответ священника

Можно ли искупить грех аборта: ответ священника

Батюшка рассказал, может ли женщина искупить грех аборта.Церковь считает аборт убийством. Искупить этот грех невозможно.

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