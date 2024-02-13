Политик Тука: Сырский в угоду Зеленскому проведет операции, связанные с большими потерями

Украинский замминистра Георгий Тука выступил на YouTube-канале «Сейчас» и выразил опасения тем фактом, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов на крайне рискованные действия, связанные с большими потерями.
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