РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Политик Тука: Сырский в угоду Зеленскому проведет операции, связанные с большими потерями

Политик Тука: Сырский в угоду Зеленскому проведет операции, связанные с большими потерями

Украинский замминистра Георгий Тука выступил на YouTube-канале «Сейчас» и выразил опасения тем фактом, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов на крайне рискованные действия, связанные с большими потерями.

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