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Гран-при среди юниоров. Санчес, Пито, Наката, Янхао Ли выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров Первый этап Бангкок, Таиланд Юноши Произвольная программа Начало – 10:30 по московскому времени.

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