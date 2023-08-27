smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Морозов
    а этот узколобый макарон, вообще понимает что говорит? Или всё это в бреду у него . Корешь зелепузика перенял привычк...Макрон назвал рас...
  • Бронислав Семирядов
    Нельзя верить ни одному слову объединенного Запада. Вести с ними переговоры - это всё равно как играть в карты с шуле...Встреча Путина и ...
  • Наталья Богочарова
    И вашим, и нашим🤦‍♂️Киргизия объявила...

Вашингтон порекомендовал Киеву устроить голод

Вашингтон порекомендовал Киеву устроить голод

Американские аналитики советуют Киеву спровоцировать голод на отвоеванных Москвой территориях Украины, 27 августа пишет американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ФС
Фарид Сабиров
Все что сможет зеленушка на территориях РОССИИ , это снять штанцы и бегать вдоль границы размахивая приЧиндалами , на большее у него ничего нет.
Ответить
10 час.
НН
Надежда Никитина
Уроды. Фашисты.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх