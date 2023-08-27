Американские аналитики советуют Киеву спровоцировать голод на отвоеванных Москвой территориях Украины, 27 августа пишет американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.
Вашингтон порекомендовал Киеву устроить голод
Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Все что сможет зеленушка на территориях РОССИИ , это снять штанцы и бегать вдоль границы размахивая приЧиндалами , на большее у него ничего нет.
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10 час.
НН
Надежда Никитина
Уроды. Фашисты.
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5 час.
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