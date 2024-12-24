Самопрезентация: как произвести выгодное впечатление с первых секунд

Любое сотрудничество начинается с самопрезентации. Обычно под этим понимают процесс представления себя другим людям, но когда мы говорим в рабочем контексте, то скорее это презентация своих возможностей и способностей, чтобы занять определенную позицию.
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