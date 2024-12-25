Девушка по имени Ольга поделилась тревожной историей, произошедшей во время представления балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце.
В Кремле на «Щелкунчике» школьницы избили девушку с мужем
Комментарии
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vР
viach Россия
Часто бывает, что в семье заматериться норма. Часто! Если в моей семье, когда я рос, мат презирался, то и мои дети (мужички 47 и 51) этого не допускают. Да и в 50-х(когда я рос) на улице от прохожих запросто получали по губам за матерные словечки, да и, порой, за курение. А ныне даже сопливых девчонок громко разговаривающих матом на улице никто не одёрнет! Люди, куда ж мы катимся?!
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1 час.
НВ
Наталья Волкова
Молодежь матерится кто как умеет, лица не испорчены интеллектом, глаза стеклянные. Это наше будущее…Вот и построили коммунизм и воспитали нового человека( лозунги из ссср)
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1 час.
CM
C Major
те ,про который вы говорите,воспитывались на 50 лет позже нас,воспитывавшимися в семьях,детских садах,школах и в более взрослый период на других принципах, а эти,которых обсуждаем,уже при либерастах,потому как даже родившимся в 90-м родителям нынешних детей уже по 35 лет\Сказывается и отсутствие идеологии и воспитания -сплошной эгоизм,потребительство,вскарабкаться по чужим костям и успешно обскакать и надуть ближнего
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14 мин.
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