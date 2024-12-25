В Кремле на «Щелкунчике» школьницы избили девушку с мужем

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viach Россия

Часто бывает, что в семье заматериться норма. Часто! Если в моей семье, когда я рос, мат презирался, то и мои дети (мужички 47 и 51) этого не допускают. Да и в 50-х(когда я рос) на улице от прохожих запросто получали по губам за матерные словечки, да и, порой, за курение. А ныне даже сопливых девчонок громко разговаривающих матом на улице никто не одёрнет! Люди, куда ж мы катимся?!