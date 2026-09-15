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Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил Ивана Мошурова с 60‑летием: «Пусть каждый день приносит удовлетворение от дела, которому Вы служите»

Мэр Воронежа Сергей Петрин поздравил Ивана Мошурова с 60‑летием: «Пусть каждый день приносит удовлетворение от дела, которому Вы служите»

Сегодня свой 60‑летний юбилей отмечает Иван Петрович Мошуров — человек, чьё имя прочно связано с развитием воронежской медицины и образованием будущих врачей.

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