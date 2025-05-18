Макс Корж: путь от «Небо поможет нам» до стадионов — большой концерт в Алматы

Этой осенью Алматы вновь примет у себя артиста, чья музыка для многих стала голосом поколения. 6 сентября на Центральном стадионе города выступит Макс Корж — белорусский рэпер, который, не изменяя себе, сумел пройти путь от первых домашних записей до масштабных туров по странам СНГ.
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