Макс Корж: путь от «Небо поможет нам» до стадионов — большой концерт в Алматы

Этой осенью Алматы вновь примет у себя артиста, чья музыка для многих стала голосом поколения. 6 сентября на Центральном стадионе города выступит Макс Корж — белорусский рэпер, который, не изменяя себе, сумел пройти путь от первых домашних записей до масштабных туров по странам СНГ.