Египет начинает подготовку к развертыванию своих вооруженных сил в Сомали

В Сомали направлены египетские военные советники, отряды коммандос и вооружение, в том числе тяжёлое, с целью установить военное присутствие в стране египетских ВС до конца 2024 года, сообщил 16 октября новостной сайт Caasimada Online.
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