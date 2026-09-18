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Daily Moscow

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В «Гараже» можно выбрать игру Афры Шафик: 7–15 минут на английском или 30–90 на русском

В «Гараже» можно выбрать игру Афры Шафик: 7–15 минут на английском или 30–90 на русском

В московском музее «Гараж» открылись два проекта: видеоигры индийской художницы Афры Шафик и инсталляция Вадима Фишкина с названиями вымышленных мест из книг.

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