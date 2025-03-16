В Центральную Россию вернется снег

В Центральном федеральном округе из-за понижения температуры ожидается возвращение небольшого снежного покрова, а в Приволжском федеральном округе процесс таяния снега приостановится, сообщил глава Гидромедцентра Роман Вильфанд.
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