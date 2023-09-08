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Власти Британии сообщили, что направят самолёты в регион Чёрного моря для слежки

Власти Британии сообщили, что направят самолёты в регион Чёрного моря для слежки

Великобритания для слежки за действиями России в Чёрном море направит в регион свои самолёты. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Риши Сунака.

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Комментарии
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Галина
Ну-ну.... И что вы господа англосаксы забыли в нашем Черном море?... Как прилетите так и отправитесь покормить акул и рыбок, а то они что то изголодались за последнее время... Надо исправить это положение.... А вообще то надо дать им по шапке по русски прямо на подлете...... А то они видите ли будут следить за нами, больше ни чего не придумали, следите за своей страной и Атлантикой, она вокруг вас............
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