Неиспользуемые подземные хранилища газа в Украине не привлекают европейских трейдеров Причина тому военные риски и незначительная разница между летними и зимними ценами.
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Неиспользуемые подземные хранилища газа в Украине не привлекают европейских трейдеров Причина тому военные риски и незначительная разница между летними и зимними ценами.
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