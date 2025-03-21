Players Championship 2025 снукер — 1/2 финала. Трансляции, расписание

С 21 по 22 марта 2025, снукер: 1/2 финала Players Championship по снукеру, рейтинговый, Telford International Centre, Телфорд, Англия Предыдущий чемпион: Марк Аллен Снукер Полуфинал Players Championship 2025: Джадд Трамп, Кайрен Уилсон, Нил Робертсон — смотрите поединки топов в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции турнира Полуфинал Players Championship 2025: снукер — расписание прямых трансляций Матчи Плеерс Чемпионшип (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции по снукеру 1/2 финала рейтингового турнира Players Championship вы можете на ITV, Eurosport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.