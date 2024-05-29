Полиция Салехарда провела семинар по борьбе с телефонным мошенничеством для работников муниципального транспорта

В Салехарде начальник ОГИБДД ОМВД России, подполковник полиции Алексей Колонтаев, провел профилактическую встречу с коллективом ООО «Муниципальное автотранспортное предприятие», посвященную борьбе с мошенничеством в сфере телефонной связи и IT-технологий.
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