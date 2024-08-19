"Долина продала всё чтобы осенью сбежать из России, но её вычислили": сенсационная версия истории с квартирными мошенниками

Фото: lipetskmedia.ru Вот уже который день не утихают споры вокруг Ларисы Долиной, связанные с действиями мошенников, которым она якобы перевела деньги вырученные от продажи квартиры в Москве и другие личные накопления, на общую сумму около 200 млн рублей.
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