В Госдуме заявили, что ожирение у россиян наносит ущерб экономике. Депутат Филатова заявила, что 60% жителей страны страдают лишним весом, а количество больных диабетом за 15 лет увеличилось вдвое.
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В Госдуме заявили, что ожирение у россиян наносит ущерб экономике. Депутат Филатова заявила, что 60% жителей страны страдают лишним весом, а количество больных диабетом за 15 лет увеличилось вдвое.
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