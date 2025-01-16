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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сушинский об «Авангарде» при Буше: «Стал очень активно играть в атаке. Есть запал и желание»

— Что скажете о последних результатах «Авангарда»? — У «Авангарда» была отличная игра с «Салаватом», когда команда отыгралась с 0:2.

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