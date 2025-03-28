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Закон, порядок, государство

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В Республике Тыва участковый уполномоченный полиции помог детям выбраться из горящего дома

В Республике Тыва участковый уполномоченный полиции помог детям выбраться из горящего дома

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН МО МВД России «Улуг-Хемский» Республики Тыва лейтенант полиции Айвар Натпий-оол помог эвакуироваться из горящего двухквартирного дома в Шагонаре двум несовершеннолетним детям и троим взрослым.

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