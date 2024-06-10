Шор: политики постсоветских стран должны продвигать идеи Путина

Лидер оппозиционного молдавского блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что политики постсоветских стран и лидеры общественного мнения должны объединиться вокруг президента России Владимира Путина и поддерживать его идеи, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии