Путин: защищая Донбасс, Россия сражается за суверенитет и духовные ценности

Защищая Донбасс, Российская Федерация сражается за суверенитет и духовные ценности. Об этом, как передает РИА Новости, в своем поздравлении по случаю Дня воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями заявил президент Владимир Путин.